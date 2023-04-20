Найден способ наливать газированные напитки без лишней пены

The Sun: чтобы налить газированный напиток без лишней пены, нужно надеть стакан на бутылку

Тиктокер, ведущий аккаунт под псевдонимом @that40yearoldguy (англ. «тот самый сорокалетний парень» — прим. «Ленты.ру»), нашел способ без лишней пены наливать в стакан газированные напитки. На его видеоролик обратило внимание издание The Sun.

Мужчина объяснил: чтобы налить колу в стакан, нужно сперва надеть стакан на бутылку горлышком вниз, а после аккуратно и медленно перевернуть конструкцию.

На кадрах можно увидеть, что налитая таким образом газировка действительно не будет пениться в стакане.

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