Паромное сообщение на Керченской переправе временно приостановили

МЧС по Крыму: работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за тумана

Движение на Керченской паромной переправе, соединяющей Кубань и Крым, временно приостановлено из-за погодных условий. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым в Telegram.

Ведомство указало, что работа морского порта временно прекращена из-за сильного тумана.

Ранее движение приостанавливали на Керченской паромной переправе останавливали трижды за неделю. Сначала в первой половине 10 апреля, затем почти сутки до вечера 11 апреля, а после — 12 апреля.

Паромной переправой пользуются водители грузовых автомобилей, поскольку с 11 декабря проезд по мосту возможен только для машин грузоподъемностью не более 1,5 тонны.