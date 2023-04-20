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08:36, 20 апреля 2023Россия

Паромное сообщение на Керченской переправе временно приостановили

МЧС по Крыму: работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за тумана

Фото: Stringer / Reuters

Движение на Керченской паромной переправе, соединяющей Кубань и Крым, временно приостановлено из-за погодных условий. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым в Telegram.

Ведомство указало, что работа морского порта временно прекращена из-за сильного тумана.

Ранее движение приостанавливали на Керченской паромной переправе останавливали трижды за неделю. Сначала в первой половине 10 апреля, затем почти сутки до вечера 11 апреля, а после — 12 апреля.

Паромной переправой пользуются водители грузовых автомобилей, поскольку с 11 декабря проезд по мосту возможен только для машин грузоподъемностью не более 1,5 тонны.

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Марина Совина
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