Похититель заживо закопал трехлетнего ребенка после получения выкупа

This Day Live: мужчина похитил ребенка и закопал его заживо после получения выкупа

Полиция в нигерийском районе Кацина арестовала мужчину, который подозревается в том, что похитил трехлетнего ребенка и закопал его заживо после получения выкупа. Об этом сообщает This Day Live.

30-летний Абубакар Абдулразиз похитил ребенка из дома его отца Адаму Алхассана. Мужчина проник в частный дом, пока отец ребенка спал.

Он оставил письмо с требованием уплатить выкуп в размере 800 тысяч найр (141,8 тысячи рублей). В письме похититель указал свой номер телефона. Отец похищенного вступил в переговоры с нигерийцем и заплатил 150 тысяч найр (26,5 тысячи рублей), но после этого заложник не был освобожден. Позже выяснилось, что Абдулразиз закопал ребенка заживо после получения выкупа.

В полиции сообщили, что подозреваемый был арестован на основании достоверной информации и признался в содеянном.

Ранее сообщалось, что жительница нигерийского штата Джигава заживо закопала внебрачного ребенка рядом с туалетом и попалась полиции. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и извлекли погибшего из могилы.