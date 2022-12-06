Любовники заживо похоронили внебрачного ребенка и попались

Vanguard: в Нигерии мать заживо закопала внебрачного ребенка рядом с туалетом

Жительница нигерийского штата Джигава заживо закопала внебрачного ребенка рядом с туалетом и попалась полиции. Об этом сообщает Vanguard.

30-летняя Балараба Шеху забеременела от своего 25-летнего любовника Амаду Сейла. Пара договорилась, что закопает ребенка после того, как он появится на свет. Когда это произошло, мать заживо похоронила новорожденного в могиле, которую выкопала рядом с уличным туалетом возле своего дома.

О произошедшем стало известно полиции. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и извлекли ребенка из могилы. Затем они доставили новорожденного в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Шеху арестовали, в настоящее время она содержится под стражей. Позже полицейские задержали и ее любовника.

Расследование произошедшего продолжается. «Дело будет передано в суд, и подозреваемые понесут полную ответственность в соответствии с законом по итогам расследования», — пообещал представитель полиции.

Ранее сообщалось, что в штате Гуджарат, Индия, спасли новорожденного ребенка, которого родители закопали заживо. Полицейские предполагают, что супруги решили избавиться от новорожденной, потому что хотели сына, а не дочь.

