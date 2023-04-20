В Тихоокеанском флоте прокомментировали ситуацию с отставкой командующего

Тихоокеанский флот: командующий Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Сергей Авакянц на данный момент находится в отпуске с последующим увольнением в запас. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе ТОФ, пишет ТАСС.

«Адмирал Сергей Авакянц в настоящее время находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижении предельного возраста службы в Вооруженных силах России», — говорится в сообщении пресс-службы флота.

Отмечается, что 6 апреля командующему ТОФ исполнилось 65 лет.

Ранее вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что Авакянц подал в отставку с должности командующего ТОФ. При этом имя нового командующего стратегическим объединением он раскрывать не стал.

Позднее источник РИА Новости сообщил, что Адмирал Виктор Лиина может занять пост нового командующего флотом.