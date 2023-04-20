В Белом доме отказались поддерживать обе стороны конфликта в Судане

В Белом доме заявили, что США не оказывают поддержку ни одной из сторон конфликта в Судане

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов заявил, что США не оказывают поддержку ни одной из сторон конфликта в Судане. Трансляцию вел CBS News.

«Это не так», — отметил Кирби, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли США какую-либо из сторон в данном конфликте.

Чиновник подчеркнул, что ситуация в сфере безопасности в Судане значительно ухудшилась. По словам Кирби, Соединенные Штаты провели переговоры с обеими сторонами конфликта в Судане и донесли до них, что «насилие должно прекратиться немедленно».

15 апреля стало известно о столкновениях в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Позже на посла Евросоюза в Судане напали в его резиденции.