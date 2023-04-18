На посла Евросоюза в Судане напали в его резиденции

Боррель сообщил о нападении на главу миссии Евросоюза в резиденции в Судане

На посла Евросоюза в Судане напали в его резиденции, об этом в Twitter сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, этот инцидент является грубым нарушением Венской конвенции.

«Несколько часов назад посол ЕС в Судане подвергся нападению в своей резиденции. Это является грубым нарушением Венской конвенции», — отметил Боррель.

Глава дипломатии подчеркнул, что обеспечение безопасности дипломатов и дипмиссий является ответственностью суданских властей.

15 апреля стало известно о столкновениях в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования.

На следующий день стало известно, что официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик провел переговоры со сторонами конфликта в Судане. Он призвал их к скорейшему прекращению боевых действий и возвращению за стол переговоров. Генсек ООН выразил готовность оказывать дальнейшее содействие мирному урегулированию в Судане.

В понедельник, 17 апреля, стало известно, что бронированный автомобиль посольства США обстрелял суданский спецназ в столице страны — Хартуме. По информации источников в американском посольстве, «бронированная машина посольства была обстреляна намеренно». В ведомстве уточнили, что никто из дипломатов не пострадал.