Губернатор Усс заявил о переходе на другую работу по предложению Путина

Губернатор Красноярского края Усс заявил о переходе на другую работу по предложению Путина

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о переходе на другую работу по предложению президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», — написал глава региона.

Усс также выразил уверенность в том, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных субъектов страны.

О том, что губернатор Красноярского края уйдет в отставку в ближайшее время, ранее 20 апреля со ссылкой на пять источников, близких к администрации президента, сообщал РБК. Позднее в беседе с «Лентой.ру» начальник управления пресс-службы Усса Сергей Зыблев заявил, что не может подтвердить эту информацию.

