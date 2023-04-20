Пресс-секретарь Усса отреагировал на сообщения о возможной отставке губернатора

Пресс-секретарь главы Красноярского края Усса не подтвердил информацию о его отставке

Начальник управления пресс-службы губернатора и Красноярского края Александра Усса Сергей Зыблев в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал информацию о готовящейся отставке чиновника.

«Не могу подтвердить эту информацию», — сказал Зыблев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Усс в ближайшее время уйдет в отставку и уже написал заявление об уходе.

В марте задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края российский предприниматель Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. Накануне в Милане было принято решение о его экстрадиции в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. При этом еще в январе мужчина захотел быть экстрадированным в Россию, где он был заочно арестован по обвинению в мошенничестве.

По возвращении в Россию после побега предприниматель добровольно явился к следователю в Москве. Мера пресечения с заочного ареста была изменена на подписку о невыезде.