Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 20 апреля 2023Россия

Пресс-секретарь Усса отреагировал на сообщения о возможной отставке губернатора

Пресс-секретарь главы Красноярского края Усса не подтвердил информацию о его отставке

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Начальник управления пресс-службы губернатора и Красноярского края Александра Усса Сергей Зыблев в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал информацию о готовящейся отставке чиновника.

«Не могу подтвердить эту информацию», — сказал Зыблев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Усс в ближайшее время уйдет в отставку и уже написал заявление об уходе.

В марте задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края российский предприниматель Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. Накануне в Милане было принято решение о его экстрадиции в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. При этом еще в январе мужчина захотел быть экстрадированным в Россию, где он был заочно арестован по обвинению в мошенничестве.

По возвращении в Россию после побега предприниматель добровольно явился к следователю в Москве. Мера пресечения с заочного ареста была изменена на подписку о невыезде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
В Тихоокеанском флоте прокомментировали ситуацию с отставкой командующего
Часть НИИ Склифосовского в Москве закрыли из-за выпившего 30 таблеток мужчины
Трое кадетов в российском интернате избили одноклассника и попали на видео
Пересильд призвала космонавтов прекратить ее травлю
Объяснены механизмы возникновения зависимостей
Иностранный турист погиб во время сплава по горной реке в России
Путин дал муниципалитетам поручение по семьям участников СВО
Невест призвали отказаться от «устаревших» белых платьев на свадьбу
Стало известно о состоянии укушенной гремучей змеей под Москвой женщины
«Лимонадный отравитель» вновь предстанет перед судом в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.