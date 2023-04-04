Добровольно явившемуся к следователю Артему Уссу изменили меру пресечения

Заочно арестованному предпринимателю Уссу изменили меру пресечения на подписку о невыезде

Заочно арестованному российскому предпринимателю Артему Уссу изменили меру пресечения. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Тихомирова.

По данным защитника, после того, как Усс явился к следователю и дал подробные ответы на заданные по существу дела вопросы, ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

4 апреля российский предприниматель Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, заявил, что находится в России после побега из-под домашнего ареста в Италии. Он пояснил, что совершил побег «вынужденно, из-за неверия в объективность правосудия», хотя поначалу рассчитывал на беспристрастность итальянского суда.

Красноярский губернатор Александр Усс подтвердил возвращение бежавшего из-под домашнего ареста сына.

В России Артема Усса осенью 2022 года объявили в федеральный розыск по делу об отмывании денег. Мещанский суд Москвы заочно арестовал мужчину.