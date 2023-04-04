Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:52, 4 апреля 2023Силовые структуры

Добровольно явившемуся к следователю Артему Уссу изменили меру пресечения

Заочно арестованному предпринимателю Уссу изменили меру пресечения на подписку о невыезде

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Заочно арестованному российскому предпринимателю Артему Уссу изменили меру пресечения. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Тихомирова.

По данным защитника, после того, как Усс явился к следователю и дал подробные ответы на заданные по существу дела вопросы, ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

4 апреля российский предприниматель Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, заявил, что находится в России после побега из-под домашнего ареста в Италии. Он пояснил, что совершил побег «вынужденно, из-за неверия в объективность правосудия», хотя поначалу рассчитывал на беспристрастность итальянского суда.

Красноярский губернатор Александр Усс подтвердил возвращение бежавшего из-под домашнего ареста сына.

В России Артема Усса осенью 2022 года объявили в федеральный розыск по делу об отмывании денег. Мещанский суд Москвы заочно арестовал мужчину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
СКР предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта
Украинка-призер ОИ отреагировала на допуск россиян к Уимблдону
Стало известно о планах США настроить Россию и Турцию друг против друга
В Госдепе США подтвердили вступление Финляндии в НАТО
Блогерша побрила лицо с помощью сухого шампуня на камеру и разозлила подписчиков
На Луне найден новый возобновляемый источник воды
По меньшей мере шесть туристов погибли при сходе лавины в Индии
Масштабные поставки товаров IKEA в Россию прекратились
В штаб-квартире крупнейшей парии Европарламента прошли обыски
Вице-канцлер Германии извинился перед Украиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.