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14:52, 4 апреля 2023Россия

Губернатор Усс подтвердил возвращение бежавшего из-под домашнего ареста сына

Красноярский губернатор Усс подтвердил возвращение бежавшего из-под домашнего ареста сына

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Красноярский губернатор Александр Усс подтвердил возвращение бежавшего из-под домашнего ареста сына Артема Усса. Об этом он заявил в комментарии изданию Baza.

По словам главы региона, его сын сам расскажет прессе об обстоятельствах возвращения.

«Мы уже поговорили с сыном. Он доехал до России», — сообщил Александр Усс.

Одновременно с этим возвращение Артема Усса подтвердили в пресс-службе губернатора и агентству «Интерфакс».

Предприниматель был задержан в Италии по запросу США 17 октября прошлого года. Ему и еще пяти гражданам России предъявлено обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег в результате продажи нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей. 23 марта Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет.

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Марк Леонов
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