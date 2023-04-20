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13:52, 20 апреля 2023Россия

Анонсирована отставка губернатора Красноярского края Усса

РБК сообщил о скорой отставке губернатора Красноярского края Александра Усса
Александр Усс

Александр Усс. Фото: Александр Богачев / Коммерсантъ

Губернатор Красноярского края Александр Усс уйдет в отставку в ближайшее время. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пять источников, близких к администрации президента (АП).

Один из собеседников издания заявил, что российский губернатор уже написал заявление об отставке — Усс, предположительно, станет сенатором от заксобрания Красноярского края.

По словам четырех близких к АП собеседников, на посту Усса может сменить заместитель министра финансов Михаил Котюков.

Ранее о возможной отставке Усса сообщали источники «Коммерсанта». Как стало известно с их слов, причиной того, что Усс может покинуть свой пост, являются проблемы с рейтингом. Наравне с губернатором Красноярского края покинуть свой пост может глава Орловской области Андрей Клычков и руководитель Хакасии Валентин Коновалов, допускали собеседники издания.

В марте два российских губернатора покинули свои посты. 15 марта президент России освободил главу Чукотки Романа Копина от исполнения обязанностей и назначил исполняющим обязанности губернатора Владислава Кузнецова. 17 марта в отставку ушел глава Смоленской области Алексей Островский. На его место назначили Василия Анохина.

Оба назначенных губернатора являются выпускниками четвертого потока школы губернаторов — программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

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Анастасия Шейкина
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