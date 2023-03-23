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10:05, 23 марта 2023Россия

Стало известно о новых возможных отставках российских губернаторов и их причинах

«Ъ»: до конца марта могут состояться новые отставки российских губернаторов
СюжетОтставка губернатора:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Перед региональными выборами 2023 года еще несколько губернаторов российских регионов могут покинуть свои посты. Об этом сообщили три источника «Коммерсанта», близкие к администрации президента (АП).

Собеседники издания сообщают, что не исключены отставки главы Красноярского края Александра Усса, губернатора Орловской области Андрея Клычкова и руководителя Хакасии Валентина Коновалова. Собеседники указывают на отсутствие полной уверенности в уходе трех глав российских регионов, но подчеркивают, что к продолжению ротации губернаторов АП подталкивает президентская кампания, стартующая в декабре этого года.

По словам источников издания, Усс может покинуть свой пост из-за проблем с рейтингом. Никто из собеседников не готов однозначно утверждать, что решение об этом уже принято — один из близких к АП источников, напротив, видит у губернатора Красноярского края все шансы остаться главой региона.

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Анастасия Шейкина
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