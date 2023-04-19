Сына красноярского губернатора Усса исключили из базы розыска российского МВД

МВД России исключило предпринимателя Артема Усса из базы розыска

МВД России исключило сына красноярского губернатора Александра Усса, предпринимателя Артема Усса из своей базы розыска. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает «Интерфакс».

Это произошло после того, как 4 апреля российский предприниматель добровольно явился к следователю в Москве. Ему также изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.

Артем Усс находился в федеральном розыске с осени 2022 года по делу об отмывании денег. Решение о его заочном аресте вынес в октябре Мещанский суд Москвы.