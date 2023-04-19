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14:02, 19 апреля 2023Силовые структуры

Сына красноярского губернатора Усса исключили из базы розыска российского МВД

МВД России исключило предпринимателя Артема Усса из базы розыска

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

МВД России исключило сына красноярского губернатора Александра Усса, предпринимателя Артема Усса из своей базы розыска. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает «Интерфакс».

Это произошло после того, как 4 апреля российский предприниматель добровольно явился к следователю в Москве. Ему также изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.

Артем Усс находился в федеральном розыске с осени 2022 года по делу об отмывании денег. Решение о его заочном аресте вынес в октябре Мещанский суд Москвы.

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Владимир Седов
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