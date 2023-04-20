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14:42, 20 апреля 2023Бывший СССР

Лукашенко понадеялся на стратегическое взаимодействие с Кубой

Лукашенко поздравил президента Кубы с переизбранием и понадеялся на сотрудничество стран
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Pavel Byrkin / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с переизбранием и понадеялся на развитие стратегического взаимодействия двух стран. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко выразил убежденность в том, что глава Кубы с честью оправдает оказанное ему народом Кубы доверие и успешно справится со стоящими вызовами.

«Надеюсь на продолжение конструктивного диалога Минска и Гаваны и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего белорусско-кубинского партнерства и стратегического взаимодействия», — сообщил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что деструктивные силы пытаются втянуть Минск и Москву в третью мировую войну через конфликт на Украине, но они выстоят. На встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым белорусский лидер указал, что «нацисты, фашисты и прочая дрянь» совершают попытки переписать историю, отрицая вклад двух государств в победу во Второй мировой войне, а также пытаясь оправдать преступные действия как того времени, так и настоящего.

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Алевтина Запольская
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