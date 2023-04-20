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11:04, 20 апреля 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о попытках втянуть Белоруссию и Россию в третью мировую

Лукашенко: Белоруссия и Россия выстоят против попыток втянуть их в третью мировую войну
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что деструктивные силы пытаются втянуть Минск и Москву в третью мировую войну через конфликт на Украине, но они выстоят. Его слова приводит БелТА.

На встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым белорусский лидер указал, что «нацисты, фашисты и прочая дрянь» совершают попытки переписать историю, отрицая вклад двух государств в победу во Второй мировой войне, а также пытаясь оправдать преступные действия как того времени, так и настоящего.

«Через конфликт в Украине втягивают нас всех в третью мировую войну, — сказал Лукашенко. — Я убежден: ни тогда у них не получилось, ни теперь, тем более».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз предупредил о риске третьей мировой войны. Политик подчеркнул, что некомпетентность властей США грозит новым конфликтом. По его мнению, сейчас человечество живет в самое опасное время за всю историю.

Также с обвинениями главы Белого дома Джо Байдена в недостаточных усилиях для предотвращения третьей мировой выступал председатель комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер, а лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен подчеркивала, что третья мировая начнется при условии, что НАТО будет содействовать Украине в конфликте.

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Варвара Кошечкина
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