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01:08, 15 апреля 2023Мир

Байдена обвинили в недостаточных усилиях для предотвращения третьей мировой

Конгрессмен Галлахер: Байден делает недостаточно, чтобы предотвратить Третью мировую войну
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Председатель комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер заявил, что президент США Джо Байден предпринимает недостаточно усилий для того, чтобы предотвратить третью мировую войну. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По его мнению, война может начаться из-за территориальных претензий Пекина в отношении Тайваня. Он заявил, что администрация американского лидера «не действует с надлежащим чувством безотлагательности, чтобы предотвратить Третью мировую войну».

Конгрессмен заявил, что власти Соединенных Штатов не рассматривают территориальные амбиции китайской стороны как «неминуемую угрозу». Он добавил, что Белый дом считает «маловероятным» военное вторжение армии КНР на остров в ближайшие годы. «Меня больше беспокоит то, считаете ли вы, что это произойдет через через пять, десять лет или один год», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что возможная война Китая и Тайваня станет худшим сценарием для всего мира и будет иметь катастрофические последствия. Политик назвала военную эскалацию в этом регионе ужасным сценарием, поскольку она приведет к мировому экономическому кризису, который затронет в том числе Китай и Германию.

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Марина Совина
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