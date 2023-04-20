Лавров заявил о безнадежном крестовом походе США против России

Глава МИД Лавров заявил, что США объявили крестовый поход против России, но он безнадежен

США объявили крестовый поход против интересов России, но их курс безнадежен. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

«Если вы спрашиваете про российско-американские отношения, у нас сейчас каких-то особо отношений и нет», — рассказал министр. По его словам, Москва и Вашингтон контактируют только по необходимости, по посольским вопросам. Также российская сторона не допускает злоупотреблений США как «страны-хозяйки ООН».

Лавров подчеркнул, что Вашингтон объявил крестовый поход против законных интересов России, ее культуры и традиций. «Избрав в качестве боевого наконечника киевский нацистский режим, накачивая его все новыми и новыми системами вооружений», — уточнил он.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон должен надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал переговоры о мире с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заверил, что для Киева не существует путей военной победы в конфликте с Москвой.