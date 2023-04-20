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19:49, 20 апреля 2023Мир

Лавров заявил о безнадежном крестовом походе США против России

Глава МИД Лавров заявил, что США объявили крестовый поход против России, но он безнадежен

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

США объявили крестовый поход против интересов России, но их курс безнадежен. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

«Если вы спрашиваете про российско-американские отношения, у нас сейчас каких-то особо отношений и нет», — рассказал министр. По его словам, Москва и Вашингтон контактируют только по необходимости, по посольским вопросам. Также российская сторона не допускает злоупотреблений США как «страны-хозяйки ООН».

Лавров подчеркнул, что Вашингтон объявил крестовый поход против законных интересов России, ее культуры и традиций. «Избрав в качестве боевого наконечника киевский нацистский режим, накачивая его все новыми и новыми системами вооружений», — уточнил он.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон должен надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал переговоры о мире с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заверил, что для Киева не существует путей военной победы в конфликте с Москвой.

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Виктория Кондратьева
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