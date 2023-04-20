В Москве консультант «Лэтуаль» более двух лет совращал сына-школьника коллеги

Shot: в Москве консультант «Лэтуаль» более двух лет совращал сына коллеги во время смен

В Москве консультант «Лэтуаль» более двух лет совращал сына-школьника коллеги во время рабочих смен его матери. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По его информации, 58-летний мужчина совершал домогательства, когда соглашался присматривать за мальчиком. Первый эпизод произошел еще в начале 2021 года. Затем приставания к несовершеннолетнему со стороны продавца стали регулярными.

Мальчик долгое время не рассказывал обо всем матери. Когда он решился, то та, выслушав его, сразу же обратилась в полицию. Консультанта «Лэтуаль» задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

13 апреля сообщалось, что безработный мужчина в поселке Петровское Ростовского района Ярославской области заманил 11-летнюю школьницу в заброшенный туалет и надругался.

По одной из версий, взрослые узнали о преступлении после того, как школьница рассказала все учительнице, а та связалась с родителями. Нападавшим оказался безработный житель села Воронино Ростовского района. До этого мужчина был судим. Его задержали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.