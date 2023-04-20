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04:06, 20 апреля 2023Мир

Лавров прибыл на Кубу

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Кубу

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Кубу в рамках турне по Латинской Америке. Об этом сообщает ТАСС.

Фото прибытия в местный аэропорт опубликовала официальный представитель российского ведомства Мария Захарова в своем Telegram. В Гаване Лавров проведет переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, а также встретится с президентом республики Мигелем Диас-Канелем.

19 апреля глава российского МИД нанес визит в Никарагуа. До этого в рамках турне Лавров также посетил Бразилию и Венесуэлу.

Глава МИД направился в регион с актуальной повесткой дня, нацеленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества стран в политической, торгово-экономической, образовательной и других сферах.

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Марина Совина
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