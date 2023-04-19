Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Никарагуа

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Никарагуа. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова в своем Telegram.

Захарова также опубликовала фото, на котором дипломата встречают в аэропорту прибытия.

Поездка Сергея Лаврова в страны Латинской Америки продлится по 21 апреля. В рамках турне дипломат посетил Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа, также планируется визит на Кубу.

В ходе встречи с коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем глава российского МИД заявил, что Москва будет способствовать тому, чтобы венесуэльская экономика «становилась все менее и менее зависимой от прихотей и геополитических игр США либо каких-то других игроков из западного лагеря».