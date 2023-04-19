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15:36, 19 апреля 2023Мир

Лавров обсудил политику США с коллегой из Венесуэлы

Глава МИД России Лавров и его коллега из Венесуэлы Хиль обсудили политику США

Фото: Javier Campos / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Венесуэлы Иван Хиль обсудили политику США. Об этом пишет газета «Коммерсант».

«Мы будем всячески способствовать тому, чтобы экономика Венесуэлы становилась все менее и менее зависимой от прихотей и геополитических игр США либо каких-то других игроков из западного лагеря», — сказал Лавров в ходе своего официального визита в Венесуэлу.

Как отметил его визави, позиция Каракаса заключается в том, чтобы убедить США и Европу снять антироссийские санкции. «Пока они не будут сняты, мы не сможем говорить о нормальных отношениях с этими государствами», — подчеркнул Хиль.

Ранее Лавров заявил, что Россия и США в данный момент находятся в горячей фазе войны из-за помощи Вашингтона Украине.

До этого Лавров говорил, что США в своей политике перешли все грани приличия. «От США сегодня можно ожидать чего угодно. В стремлении утвердить свою гегемонию они перешли все уже границы приличий: дипломатических, этических, любых других», — сказал он.

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Глеб Бажуткин
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