Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:28, 5 апреля 2023Мир

Лавров заявил о горячей фазе войны между Россией и США

Лавров констатировал горячую фазу войны между Россией и США из-за поставок оружия Киеву
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Россия и США в данный момент находятся в горячей фазе войны из-за помощи Вашингтона Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего», — уточнил российский министр иностранных дел.

До этого Лавров говорил, что США в своей политике перешли все грани приличия. «От США сегодня можно ожидать чего угодно. В стремлении утвердить свою гегемонию они перешли все уже границы приличий: дипломатических, этических, любых других», — сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что стадия холодной войны между Россией и США переросла в горячую фазу конфликта. По его словам, Вашингтон вовлечен в гибридную войну с Москвой по самым разным направлениям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Под Брянском задержали пилота упавшего украинского самолета
Кадыров отреагировал на решение Собянина о переносе мечети в Москве
На Украине допустили создание единого государства с Польшей
Стилист Рогов назвал маст-хэв весеннего гардероба в 2023 году
Пилот упавшего в Брянской области украинского самолета назвал цель полета
Врачи установили причину гибели отца российского хоккеиста
Жителя российского города заставили снести самодельную дверь в подъезде
Реклама с 53-летней Дженнифер Лопес в мини-юбке вызвала споры в сети
Врач призвала отказаться от псевдополезных привычек ради здоровья
В России рассказали о полученных от американского «Жнеца» секретах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.