Лавров заявил о горячей фазе войны между Россией и США

Лавров констатировал горячую фазу войны между Россией и США из-за поставок оружия Киеву

Россия и США в данный момент находятся в горячей фазе войны из-за помощи Вашингтона Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего», — уточнил российский министр иностранных дел.

До этого Лавров говорил, что США в своей политике перешли все грани приличия. «От США сегодня можно ожидать чего угодно. В стремлении утвердить свою гегемонию они перешли все уже границы приличий: дипломатических, этических, любых других», — сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что стадия холодной войны между Россией и США переросла в горячую фазу конфликта. По его словам, Вашингтон вовлечен в гибридную войну с Москвой по самым разным направлениям.