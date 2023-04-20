Дмитрий Медведев сравнил действия Киева с фашизмом и предрек Украине разгром

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил действия Киева с фашизмом и предсказал Украине разгром по сценарию немцев во время Сталинградской битвы. Политик в своем Telegram-канале написал, что журналисты из издания Die Welt призывают украинского лидера Владимира Зеленского не повторять военных ошибок Адольфа Гитлера.

«Искренние люди: наконец-то поняли, что этот актер — настоящий проверенный фашист, истинный наследник национал-социалистов Германии. Разгром его режима будет таким же, как в Сталинграде», — подчеркнул Медведев.

14 апреля зампред Совбеза заявил, что Украина закончится как государство при прекращении финансирования со стороны Запада. В соцсетях политик также выразил мнение о том, что эта страна никому не нужна.

Кроме этого, Дмитрий Медведев подчеркивал, что в ближайшее время Украина исчезнет, так как никто не хочет ее себе — ни Европа, ни США, ни Россия. Политик также отметил, что в перспективе государство может сесть на «скрученную артритом шею дряхлеющего Европейского союза». Также, по мнению Медведева, украинские граждане уже и не важны для властей Соединенных Штатов.