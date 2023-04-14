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10:44, 14 апреля 2023Россия

Медведев порассуждал о конце Украины

Зампред СБ Медведев: Украина закончится как государство при прекращении финансирования

Фото: Olivier Matthys / Reuters

Украина закончится как государство при прекращении финансирования со стороны Запада. Об этом в своем Telegram-канале порассуждал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Отдельно он похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за похожее высказывание об этой стране.

«Венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что (...) как только закончится финансирование [Украины] со стороны США и Европы, закончится война. (...) Можно лишь добавить, что, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина», — заявил Медведев.

Политик закончил свой пост в блоге утверждением о том, что Украина никому не нужна.

Ранее Орбан возмущался тем, что страны Европы тратят десятки миллиардов долларов на содержание Украины, от чего страдает европейская экономика. «Мы оплачиваем украинские пенсии, счета, мы содержим государственные учреждения, здравоохранение, образование», — говорил он.

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Марк Леонов
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