На обочине дороги в российском регионе нашли медвежонка

В Томпонском районе Якутии экологи нашли на обочине дороги медвежонка

В Томпонском улусе Якутии экологи нашли на обочине дороги одинокого медвежонка. Об этом сообщается на сайте Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха.

Там сообщили, что животное сидело на трассе между населенными пунктами Хандыга и Джебарики-Хай. Найденного медвежонка решили отловить — для этого из Якутска выехали опытные охотники.

«Визуально состояние животного удовлетворительное. Медвежонка везут в город Якутск для осмотра состояния здоровья в ветеринарии», — отчитались в министерстве.

Впоследствии специалисты решат, выпустить медвежонка в естественную среду обитания или передать в пункт временной передержки для реабилитации.

Ранее ученые обнаружили следы медведицы с тремя детенышами, когда занимались подсчетами количества белых медведей на территории нацпарка «Русская Арктика» на Земле Франца-Иосифа.