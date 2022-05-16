Российские ученые нашли следы медведицы с тремя детенышами в Арктике

Ученые обнаружили следы медведицы с тремя детенышами на острове Земля Александры

Ученые обнаружили следы медведицы с тремя детенышами, когда занимались подсчетами белых медведей на территории нацпарка «Русская Арктика» на Земле Франца-Иосифа. Об этом сообщает «Таймырский телеграф».

«Имеются также косвенные признаки, что медведицы могут рожать по три медвежонка: во время исследований были обнаружены следы самки белого медведя и трех медвежат, однако увидеть их воочию не удалось», — рассказал директор нацпарка Александр Кирилов.

Следы детенышей нашли на острове Земля Александры. Российские исследователи также зафиксировали присутствие 20 животных, нескольких родовых берлог и одну самку с двумя медвежатами. Они десять раз встречали медведей и нашли следы особей, которые ранее не встречались в «Русской Арктике».

В «Русском географическом обществе» рассказали, что полученные в ходе подсчета данные помогут охарактеризовать состояние популяции полярных медведей и их кормовой базы.

«За время экспедиции нам удалось обнаружить четыре родовые берлоги и одну временную, несколько временных лежек и два раскопанных логова нерпы. В этом году родовые берлоги были расположены на острове примерно в тех же местах, что и в предыдущие», — сообщил заместитель директора по науке нацпарка Иван Мизин.

Ученые не обнаружили истощенных животных. Они смогли расширить представления о местах, которые пригодны для образования берлог на острове.

Ранее маршрутный учет животных начался в нацпарке «Ленские столбы» в Якутии. Специалисты определили видовой состав и численность особей.