В нацпарке Якутии начался маршрутный учет животных

На территории национального парка «Ленские столбы» в Якутии проходит зимний маршрутный учет животных. Об этом заявили в пресс-службе парка, сообщает YakutiaMediа.

Специалисты до 15 марта проведут учет, чтобы определить видовой состав и численность особей. Они начали пересчет копытных и хищных животных, а также зайцев, сообщили в нацпарке.

Там добавили, что для правильного учета важно, чтобы специалист умел правильно определять виды животных по следам и соблюдать всю методику проведения работ.

«Хочу отметить, что численность копытных на территории парка растет из года в год. Уверен, что и в этом году эти данные будут значительно выше предыдущих лет», — сказал директор парка Аркадий Семенов.

Ранее в Арктике провели авиаучет популяции белого медведя — он начался с поселка Тикси в Якутии. Пересчет позволил получить данные о распределении и количестве особей.