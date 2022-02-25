69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

В нацпарке Якутии начался маршрутный учет животных

В нацпарке «Ленские столбы» в Якутии специалисты проводят зимний маршрутный учет животных

Фото: YakutiaMedia

На территории национального парка «Ленские столбы» в Якутии проходит зимний маршрутный учет животных. Об этом заявили в пресс-службе парка, сообщает YakutiaMediа.

Специалисты до 15 марта проведут учет, чтобы определить видовой состав и численность особей. Они начали пересчет копытных и хищных животных, а также зайцев, сообщили в нацпарке.

Там добавили, что для правильного учета важно, чтобы специалист умел правильно определять виды животных по следам и соблюдать всю методику проведения работ.

«Хочу отметить, что численность копытных на территории парка растет из года в год. Уверен, что и в этом году эти данные будут значительно выше предыдущих лет», — сказал директор парка Аркадий Семенов.

Ранее в Арктике провели авиаучет популяции белого медведя — он начался с поселка Тикси в Якутии. Пересчет позволил получить данные о распределении и количестве особей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил об отсутствии планов по оккупации Украины
Лавров назвал цель военной операции в Донбассе
Россию лишили этапов Кубка мира по лыжным гонкам
Лавров обвинил Зеленского в упущенных переговорах по безопасности
Звезду фильмов Тарантино арестовали через месяц после смерти сына
Находящихся в розыске Интерпола двоих граждан Латвии задержали в Москве
Глава ДНР спрогнозировал дату окончания боев в Донбассе
ООН предупредила о катастрофических пожарах по всему миру
Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии
В США рассказали об угрожающем Японии китайском H-20
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.