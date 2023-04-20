Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:31, 20 апреля 2023Бывший СССР

В Кремле прокомментировали визит генсека НАТО на Украину

Песков: в Кремле нет оценок перспектив вступления Украины в НАТО из-за визита Столтенберга

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Кремле отсутствуют оценки перспектив вступления Украины в НАТО на фоне визита генсека альянса Йенса Столтенберга в Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, в Кремле нет оценок перспектив», — сказал он, комментируя перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс в связи с визитом Столтенберга.

О прибытии генсека НАТО в Киев стало известно 20 апреля. Согласно опубликованным кадрам, сделанным на Михайловской площади в центре украинской столицы, Столтенберг почтил память погибших в конфликте украинцев. Позднее пресс-служба НАТО подтвердила, что генеральный секретарь альянса приехал на Украину.

Согласно информации дипломатического источника ТАСС в Брюсселе, визит Столтенберга в Киев является завершающим этапом подготовки к заседанию контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 21 апреля, где «будут обсуждаться меры военной поддержки этой страны перед ожидающимся контрнаступлением украинской армии».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Тихоокеанском флоте прокомментировали ситуацию с отставкой командующего
Пентагон отчитался о прогрессе в поиске инопланетян
Девушка отправилась на концерт и лишилась всех конечностей
Появились новые данные о местонахождении пропавшей матери помощницы сенатора
ЦБ назвал условие вмешательства в работу валютного рынка
Названы любимые сериалы разных поколений россиян
В России отреагировали на визит генсека НАТО в Киев
Пашинян рассказал об успехах в уточнении границы с Азербайджаном
В Кремле ответили на вопрос об усилении мер безопасности из-за «арктура»
Игроки «Челси» осудили совладельца клуба из-за ситуации с украинцем Мудриком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.