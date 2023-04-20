В Кремле прокомментировали визит генсека НАТО на Украину

Песков: в Кремле нет оценок перспектив вступления Украины в НАТО из-за визита Столтенберга

В Кремле отсутствуют оценки перспектив вступления Украины в НАТО на фоне визита генсека альянса Йенса Столтенберга в Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, в Кремле нет оценок перспектив», — сказал он, комментируя перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс в связи с визитом Столтенберга.

О прибытии генсека НАТО в Киев стало известно 20 апреля. Согласно опубликованным кадрам, сделанным на Михайловской площади в центре украинской столицы, Столтенберг почтил память погибших в конфликте украинцев. Позднее пресс-служба НАТО подтвердила, что генеральный секретарь альянса приехал на Украину.

Согласно информации дипломатического источника ТАСС в Брюсселе, визит Столтенберга в Киев является завершающим этапом подготовки к заседанию контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 21 апреля, где «будут обсуждаться меры военной поддержки этой страны перед ожидающимся контрнаступлением украинской армии».

