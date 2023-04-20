Правительство отказалось поддержать законопроект о возвращении летнего времени

Кабмин не поддержал законопроект о возвращении перехода на зимнее и летнее время

Правительство России не поддержало законопроект о возвращении перехода на зимнее и летнее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заключение кабмина.

В нем указано, что в материалах проекта нет информации об объемах и источниках финансирования расходов для перехода на летнее время. Там также нет данных о нужных для процедуры технологических и организационных мероприятиях.

13 февраля депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил вернуть в России переход на зимнее и летнее время. По его словам, отмена перехода в 2011 году привела к сокращению светлого времени суток, которое эффективно используется населением в период с 18:00 до 23:00.

В ответ на это член СПЧ Кирилл Кабанов назвал подобную инициативу очередной бредовой идеей. По его мнению, переходы показали свою несостоятельность и вредное воздействие на физическое состояние людей.

Летом 2011 года по инициативе бывшего президента России Дмитрия Медведева Госдума отменила практику регулярного перехода на зимнее и летнее время. Страна три года жила по летнему времени, а в октябре 2014 года произошел переход на постоянное зимнее время.