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11:29, 20 апреля 2023Бывший СССР

Армения заявила о готовности разместить миссию ОДКБ

Премьер Армении Пашинян заявил о готовности разместить на территории страны миссию ОДКБ

Фото: IMAGO / M. Popow / Globallokpress.com

Армения готова разместить на своей территории миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

«Не только Россия готова [к размещению миссии ОДКБ], но и Армения тоже готова», — сказал политик, отметив стремление и желание Еревана в том, чтобы возможная миссия была эффективной. Как он утверждает, это важно не только для Армении и ОДКБ, но и для региона.

Пашинян подчеркнул, что армянская сторона продолжает работу в указанном направлении. По его словам, ОДКБ имеет обязательства в сфере безопасности перед Арменией, так же как и республика имеет аналогичные обязательства перед Организацией. Сравнивать миссию Европейского союза (ЕС) и ОДКБ нельзя, считает премьер. «Наши ожидания от миссии ОДКБ должны быть более высокими, чем от миссии ЕС», — заявил он.

В январе армянская сторона отказалась от учений ОДКБ. Пашинян сообщил, что в Министерстве обороны Армении сочли нецелесообразным проведение подобных мероприятий в стране в настоящее время. Позднее секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян заявил, что у Еревана нет задачи выйти из ОДКБ.

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Кристина Есикова
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