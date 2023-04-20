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23:21, 20 апреля 2023Экономика

В США заявили о планах пополнения стратегического резерва нефти

Советник Госдепа Хохштейн: США могут начать пополнять стратегический резерв нефти осенью

Фото: Jessica Lutz / Reuters

Советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что США могут начать пополнять стратегический резерв нефти уже осенью. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, сроки будут зависеть от ряда факторов, среди которых обслуживание инфраструктуры в нынешний период, когда стратегический резерв нефти наполовину пуст.

«Если мы сможем выкупить нефть по 70 долларов за баррель, это будет и разумным, хорошим управлением стратегическим запасом, и хорошей сделкой для американского народа с финансовой точки зрения», — сказал он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сказал, что США видят сложности в восполнении стратегических резервов нефти. В марте министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что стране потребуется несколько лет для их восполнения, так как процесс тормозится желанием американских властей закупиться топливом дешевле, чем они его продавали.

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Марина Совина
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