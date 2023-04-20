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14:25, 20 апреля 2023Экономика

Европейская столица оказалась на грани банкротства

Bloomberg: мэр Будапешта обвинил премьера Венгрии Орбана в сокращении доходов города

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Власти столицы Венгрии Будапешта обвинили премьер-министра страны Виктора Орбана в урезании городских доходов в политических целях. Об этом сообщает Bloomberg.

Будапешт был вынужден принять «пакет мер для выживания», предусматривающий сокращение расходов, после того, как эта европейская столица оказалась на грани банкротства. Ожидается, что дефицит городского бюджета к августу вырастет до 76,1 миллиарда форинтов (220,8 миллиона долларов). Представляющий оппозицию глава Будапешта Гергели Карачони заявил, что мэрия перестанет платить налоги министерству финансов страны, чтобы иметь возможность продолжать выплачивать зарплаты 27 тысячам сотрудников муниципалитета и обеспечить функционирование основных городских услуг, таких как общественный транспорт.

Конфликт между руководством столицы и правительством начался из-за того, что мэрия увидела в действиях властей ущемление экономических интересов Будапешта. В частности, Орбан ужесточил условия заимствований для города и увеличил его взносы в национальный бюджет в текущем году до 58 миллиардов форинтов (168 миллионов долларов). Премьер также лишил муниципалитеты страны важной статьи доходов — налогов с местных предприятий. Карачоли сказал, что город смог преодолеть глобальные кризисы, включая пандемию и скачки цен на энергоносители, но «венгерское правительство явно посвятило себя враждебной Будапешту политике».

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По мнению критиков главы правительства, партия Орбана «Фидес» добилась значительных успехов на прошлогодних парламентских выборах за счет «обескровливания» городов, возглавляемых оппозицией. С тех пор премьер стал направлять средства государства, часть из которых Венгрия получила от Евросоюза, в муниципалитеты, контролируемые его партией. При этом Будапешт и ряд других городов были лишены поддержки.

В январе Венгрия была признана самой коррумпированной страной Евросоюза. За год она опустилась на четыре позиции и заняла 77-е место в глобальном индексе восприятия коррупции (ИВК) Transparency International (российская Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив» «Трансперенси Интернешнл — Р» (центр «ТИ-Р») включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Сейчас она находится наравне с Буркина-Фасо. При этом власти Венгрии назвали опубликованный отчет организации предвзятым.

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