«Лимонадный отравитель» вновь предстанет перед судом в Москве

Усыпившему 30 человек с помощью отравленной газировки Сабанову вынесут приговор 24 апреля

Гособвинение запросило 15 с половиной лет колонии строгого режима для Мурата Сабанова, который угощал прохожих отравленной газировкой в центре Москвы и похищал их вещи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Сейчас фигурант находится в СИЗО. Повторный приговор «лимонадному отравителю», усыпившему 30 человек, огласят 24 апреля.

В 2021 году Сабанова осудили на 16 лет. Его признали виновным в пяти преступлениях: разбое, разбое в особо крупном размере, краже, мошенничестве с использованием платежных карт и похищении документов. Однако спустя несколько месяцев приговор отменили из-за процессуальных нарушений и направили на пересмотр.

Следствие и суд установили, что с мая по июнь 2019 года уроженец Кабардино-Балкарии в районе Чистых прудов знакомился с людьми, распивающими алкогольные напитки. Затем он предлагал им попробовать лимонад, в который заранее подсыпал психотропные вещества седативного действия.

Сабанов похищал личные вещи и деньги жертв. Общая стоимость украденного превысила миллион рублей.

Мошенник искал жертв в скверах около Чистых прудов, а также на Хохловской площади, в парке «Горка» и баре «Зинзивер».