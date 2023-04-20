Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:57, 20 апреля 2023Силовые структуры

«Лимонадный отравитель» вновь предстанет перед судом в Москве

Усыпившему 30 человек с помощью отравленной газировки Сабанову вынесут приговор 24 апреля

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Гособвинение запросило 15 с половиной лет колонии строгого режима для Мурата Сабанова, который угощал прохожих отравленной газировкой в центре Москвы и похищал их вещи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Сейчас фигурант находится в СИЗО. Повторный приговор «лимонадному отравителю», усыпившему 30 человек, огласят 24 апреля.

В 2021 году Сабанова осудили на 16 лет. Его признали виновным в пяти преступлениях: разбое, разбое в особо крупном размере, краже, мошенничестве с использованием платежных карт и похищении документов. Однако спустя несколько месяцев приговор отменили из-за процессуальных нарушений и направили на пересмотр.

Следствие и суд установили, что с мая по июнь 2019 года уроженец Кабардино-Балкарии в районе Чистых прудов знакомился с людьми, распивающими алкогольные напитки. Затем он предлагал им попробовать лимонад, в который заранее подсыпал психотропные вещества седативного действия.

Сабанов похищал личные вещи и деньги жертв. Общая стоимость украденного превысила миллион рублей.

Мошенник искал жертв в скверах около Чистых прудов, а также на Хохловской площади, в парке «Горка» и баре «Зинзивер».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Тихоокеанском флоте прокомментировали ситуацию с отставкой командующего
Часть НИИ Склифосовского в Москве закрыли из-за выпившего 30 таблеток мужчины
Трое кадетов в российском интернате избили одноклассника и попали на видео
Пересильд призвала космонавтов прекратить ее травлю
Объяснены механизмы возникновения зависимостей
Иностранный турист погиб во время сплава по горной реке в России
Путин дал муниципалитетам поручение по семьям участников СВО
Невест призвали отказаться от «устаревших» белых платьев на свадьбу
Стало известно о состоянии укушенной гремучей змеей под Москвой женщины
«Лимонадный отравитель» вновь предстанет перед судом в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.