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18:06, 20 апреля 2023Из жизни

Улетевший попугай пообщался с незнакомцами и вернулся домой

Yahoo News: улетевший попугай в США пообщался с незнакомцами и вернулся домой

Фото: Balaji Srinivasan / Unsplash

Улетевший из дома пятилетний попугай в американском городе Кейп-Корал, штат Флорида, вернулся домой благодаря тому, что начал общаться с незнакомцами на пасхальной вечеринке. Об этом сообщает Yahoo News.

Владелец благородного зелено-красного попугая по кличке Тики Брент Чадвелл заботился о нем с самого рождения. Тики пропал, когда жена Чадвелла вышла из дома, чтобы подмести веранду.

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После того как женщина сообщила о произошедшем мужу, тот обошел все окрестности и спрашивал каждого встречного, не видели ли они зеленую птицу. Он опубликовал посты о поисках Тики в соцсетях. Каждый день до и после работы Чадвелл ходил искать попугая. Больше всего он опасался, что питомца съедят хищники.

«Он очень милый и дружелюбный. Он не кричит и не дерется. Он разговаривает и целый день произносит милые звуки. Его трудно не любить», — рассказал хозяин птицы. Чадвелл надеялся, что в поисках воды и пищи попугай приземлится в чьем-нибудь дворе и его заметят. Но с каждым днем надежда вернуть Тики таяла.

Через три дня американцу сообщили, что его попугай найден на заднем дворе дома, где проходила пасхальная вечеринка. Птица начала разговаривать со случайными людьми, что привлекло их внимание. Один из гостей услышал, как кто-то повторяет: «Ку-ку!» Он подумал, что это племянница и племянник играют в прятки. Обернувшись, мужчина увидел попугая. Сестра американца, которая работает ветеринаром, поймала Тики и занесла его в дом, чтобы накормить и дать ему воды. Затем они начали искать информацию о пропаже птицы в соцсетях и увидели пост Чадвелла.

Хозяин забрал питомца, и Тики вернулся домой. «Он был так счастлив! Он закричал: "Ку-ку!" — и прижался клювом к моему лицу. Я сказал ему, что счастлив, что он нашелся», — рассказал хозяин попугая.

Мужчина выразил благодарность нашедшей попугая семье и всем людям, которые помогли распространить информацию о его пропаже.

Ранее сообщалось, что в поселке Красные Ткачи под Ярославлем гигантский попугай ара по кличке Кеша улетел от хозяйки и вернулся к ней через три дня, полетав по городу. Он очутился в орешнике, и очевидцы рассказали об этом хозяйке.

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Алиса Дмитриева
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