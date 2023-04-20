Появились подробности об утопившей младенца после родов в ведре россиянке

Amber Mash: утопившая новорожденного в ведре жительница Немана была беременна пять раз

Женщина из Немана, которая утопила после родов своего ребенка в ведре, убрала его тело в пакет и выбросила, была беременна пять раз. Такие подробности о россиянке сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По его данным, женщина начала курить и вести половую жизнь в 14 лет. Она сделала два аборта, также у россиянки есть две дочери, одну из которых она рожала дома.

«Родила я на соседнем участке, напротив, где я проживала. Отнесла его домой в пристройку. В ведро налила воды холодной и, получается, пару раз его окунула, и все. Он уже не дышал», — рассказала мать погибшего младенца.

Женщина добавила, что изначально не хотела этого ребенка, но аборт было делать поздно, отметив, что сожалеет о содеянном. Несмотря на то, что ей грозит тюремный срок, россиянка планирует бороться за старшую дочь, которую забрали органы опеки.

Как сообщили в канале, жительница Немана узнала о беременности случайно, но отца ребенка она не помнит. Россиянка считает, что забеременела в вагоне, когда работала на вокзале.

О случившемся в Калининградской области стало известно в среду, 19 апреля. Известно, что россиянка не вставала на учет и не посещала докторов в течение беременности и изначально заявляла, что ребенок родился мертвым.