Американские истребители сопроводили российские Ту-95 в зоне ПВО Аляски

NORAD: американские F-16 и F-22 сопроводили два российских Ту-95 в зоне ПВО Аляски

Американские истребители F-16 и F-22 перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в опознавательной зоне системы противовоздушной обороны (ПВО) Аляски. Об этом сообщила пресс-служба Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 17 апреля. Командование также подняло в воздух самолеты KC-135 Stratotanker и E-3 AWACS. По данным NORAD, российские бомбардировщики не входили в суверенное пространство США и Канады, а оставались в международном воздушном пространстве.

Ранее британские и германские ВВС с авиабазы Эмари в Эстонии подняли в воздух по одному истребителю Typhoon, чтобы перехватить российский самолет-заправщик АН148.