Истребители стран НАТО перехватили российские самолеты у границы Эстонии

Британские и немецкие истребители подняли на перехват российских самолетов у Эстонии

Британские и немецкие истребители подняли в воздух для перехвата российских самолетов, пролетавших вблизи воздушного пространства Эстонии. Об этом пишет портал Upi со ссылкой на источники.

Указано, что это произошло в среду, 15 марта. Британские и германские ВВС проводили совместную запланированную инспекцию, предусмотренную сотрудничеством в рамках НАТО, вблизи Эстонии. Затем с авиабазы Эмари подняли в воздух по одному истребителю Typhoon, чтобы перехватить российский самолет-заправщик АН148.

После визуального опознания и сопровождения истребители были направлены на перехват российского авиалайнера. Этот случай стал первым совместным перехватом воздушной полиции НАТО с участием Typhoon ВВС Германии, подчеркнули официальные лица.

Издание напоминает, что перехват произошел на фоне инцидента с американским беспилотником MQ-9, упавшим в Черном море после столкновения с российским истребителем Су-27.