Шойгу и Остин обсудили инцидент с американским БПЛА над Черным морем

Шойгу и глава Пентагона Остин обсудили инцидент с американским БПЛА над Черным морем

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудили инцидент с беспилотником над Черным морем, сообщает РИА Новости.

Беседа состоялась по инициативе американской стороны, подчеркивали в Минобороны. После разговора с Шойгу Остин заявил, что великие державы должны подавать пример транспарентности и открытости коммуникациям.

Однако глава Пентагона отказался раскрывать содержание беседы с российским коллегой. Также он заверил, что США серьезно относятся к риску эскалации вокруг Украины.

Что произошло?

14 марта стало известно о столкновении американского БПЛА и российского истребителя Су-27 над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

Позднее журналистка CNN Наташа Бертранд сообщила, что операторы ВВС США, управляющие БПЛА MQ-9 стерли программное обеспечение беспилотника перед его аварией в Черном море, дабы не допустить ее захват российскими военными.

США дистанционно стерли чувствительное программное обеспечение на дроне MQ-9 Reaper прежде, чем он упал в Черное море, чтобы не дать России собрать секретную информацию Наташа Бертранд журналистка CNN

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, действия России в случае с рухнувшим в Черное море БПЛА, скорее всего, не были преднамеренными.

Опасность эскалации

Отмечается, что Шойгу в ходе телефонных переговоров с Остином заявил, что полеты американских БПЛА Global Hawk у побережья Крыма создают опасность эскалации. Слова приводит Telegram-канал Минобороны России.

В ходе разговора было отмечено, что полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне Сергей Шойгу министр обороны России

Ответ Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с американским MQ-9 Reaper, сказал, что американской стороне не стоит летать там, где не положено.

Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда было бы экологично Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Таким образом представитель Кремля ответил на обвинения о том, что падение беспилотника и якобы сброс топлива с российского истребителя, о котором утверждают в Вашингтоне, являются неэкологичными.

Переговоры начальников Генштабов России и США

15 марта в российском Минобороны также сообщили, что начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. В ведомстве отметили, что беседа состоялась в развитие переговоров Шойгу и Остина.

До этого Милли сообщил, что намерен переговорить с Герасимовым после инцидента с американским дроном в воздушном пространстве над Черным морем.

«Я планирую поговорить с моим коллегой генералом Герасимовым», — заявил Милли в среду, 15 марта, в ходе пресс-конференции. Он добавил, что беседа уже запланирована.