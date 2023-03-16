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00:48, 16 марта 2023Россия

Начальники Генштабов России и США провели переговоры

Минобороны России: Герасимов провел телефонные переговоры с главой Генштаба США Милли

Валерий Герасимов. Фото: Kremlin Pool / via Globallookpress.com

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел 15 марта телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Об этом сообщили в российском Минобороны. В ведомстве отметили, что беседа состоялась в развитие телефонных переговоров министра обороны России Сергея Шойгу и его американского коллеги Ллойда Остина.

«Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу провел переговоры с Ллойдом Остином. Беседа состоялась по инициативе американской стороны, подчеркивали в Минобороны. Главы военных ведомств, в частности, обсудили инцидент с беспилотником над Черным морем. После разговора с Шойгу Остин заявил, что великие державы должны подавать пример транспарентности и открытости коммуникациям.

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14 марта стало известно о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США. В ведомстве также уточнили, что поднятые на перехват российские истребители в контакт с БПЛА не вступали, оружия не применяли. По заявлению Минобороны, беспилотник начал резко маневрировать, потерял управление и упал на воду.

В этот же день американская сторона обвинила Россию в сознательном уничтожении дрона. MQ-9 проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, заявлял командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, сказал, что не нужно было летать там, где не положено.

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Марина Совина
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