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19:43, 20 апреля 2023Ценности

Блогерша сделала семь пластических операций за раз и поделилась опытом

Блогерша Лаура Иванова сделала семь пластических операций в Турции и поделилась опытом

Кадр: @LAURAIVANOVAAA / TikTok

Блогерша Лаура Иванова из Латвии сделала семь пластических операций за раз и поделилась опытом. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом lauraivanovaaa призналась, что отправилась в Турцию, чтобы изменить свою внешность. По словам девушки, она перенесла бразильскую подтяжку ягодиц, липосакцию (удаление жировых отложений в различных участках тела хирургическим путем — прим. «Ленты.ру»), подтяжку живота, две коррекции формы груди, а также пластику носа и операцию по изменению формы глаз. Кроме того, юзерша добавила, что установила виниры.

На размещенных кадрах героиня публикации продемонстрировала свою внешность сразу и через два месяца после хирургического вмешательства. «Форму глаз менять я хотела зря, никаких изменений я не вижу», — заключила она, призвав зрителей не повторять ее опыт и не тратить средства зря.

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Видео стало вирусным и набрало более 626,4 тысячи просмотров. Подписчики раскритиковали поступок блогерши в комментариях под постом. «О чем ты вообще думала», «Спасибо за совет, но у меня и без него есть голова на плечах», «Я удивлена», — возмутились они.

Ранее в апреле блогерша сделала шесть пластических операций за раз и описала их фразой «думала, умру». Блогерша Билли-Ли (фамилия неизвестна) показала фигуру до и после пластики, в последнем случае продемонстрировав более стройное тело и пышный бюст. Юзерша заявила, что во время операций у нее лопнул кровеносный сосуд, и ей дважды делали переливание крови.

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Екатерина Ештокина
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