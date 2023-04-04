Блогерша сделала шесть пластических операций за раз и поделилась опытом

Блогерша Билли-Ли сделала шесть пластических операций и описала их фразой «думала, умру»

Блогерша Билли-Ли (фамилия неизвестна) с никнеймом @iamstillthatb_3x из Великобритании сделала шесть пластических операций за раз и описала их фразой «думала, умру». Соответствующие видео появились в ее TikTok-аккаунте.

Девушка отправилась в Турцию, чтобы сэкономить на преображении внешности, и поделилась опытом. По словам туристки, за рубежом она перенесла бразильскую подтяжку ягодиц, подтяжку живота, липосакцию подбородка и туловища, а также подтяжку и коррекцию формы груди и установку имплантатов. На размещенных кадрах британка показала фигуру до и после пластики, в последнем случае продемонстрировав более стройное тело и пышный бюст.

Юзерша заявила, что во время операций у нее лопнул кровеносный сосуд, и ей дважды делали переливание крови. «Я была в агонии, думала, что умру», — заключила инфлюэнсерша, призвав зрителей не повторять ее опыт и проводить хирургические вмешательства поочередно.

В марте врач Николь Джеймс раскрыла опасные последствия популярных косметологических процедур. По словам инфлюэнсерши, нитевой лифтинг может привести к заражению крови, опущению глаз, а также многочисленным шрамам на коже. При этом нехирургическая пластика носа может спровоцировать слепоту.