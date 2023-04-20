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14:33, 20 апреля 2023Россия

ВСУ потеряли более 60 человек убитыми на краснолиманском направлении

Минобороны: суточные потери ВСУ на краснолиманском направлении превысили 60 человек
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Украинские войска за минувшие сутки потеряли на краснолиманском направлении более 60 человек убитыми. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери украинским войскам нанесли военнослужащие российской группировки войск «Центр». Огнем авиации и артиллерии они поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики.

Помимо живой силы противника на указанном направлении уничтожены две БМП и два артиллерийских орудия, в том числе САУ «Гвоздика».

Также Минобороны отчиталось о ходе боевых действий в районе Артемовска. Согласно предоставленной министерством информации, за последние сутки ВСУ на данном участке потеряли до 470 человек.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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