Звезда «Дневника памяти» приостановила карьеру из-за страха потерять рассудок

Актриса Рэйчел Макадамс приостановила карьеру на два года, чтобы остаться в здравом уме

Канадская актриса, звезда фильмов «Дневник памяти» и «Дрянные девчонки» Рэйчел Макадамс рассказала о решении приостановить карьеру на два года, чтобы остаться в здравом уме. Об этом пишет Page Six.

По словам артистки, на пике своей карьеры она взяла двухлетний перерыв в съемках, чтобы не потерять рассудок. «Я чувствовала себя виноватой за то, что не воспользовалась предоставленной мне возможностью, потому что знала, что нахожусь в таком удачном положении», — сказала она.

При этом она отметила, что происходящее приносило ей дискомфорт. «Я также знала, что это не совсем соответствует моему характеру и тому, что мне нужно, чтобы оставаться в здравом уме», — добавила Макадамс.

Она объяснила, что нет никакого руководства о том, как справиться с внезапной славой, которую она ощутила после того, как снялась в «Дрянных девчонках» и «Дневниках памяти», вышедших в 2004 году.

За время перерыва в карьере актриса отказалась от главных ролей в таких фильмах, как «Дьявол носит Prada», «Казино "Рояль"», «Миссия: невыполнима 3», «Железный человек» и «Напряги извилины».

Ранее Макадамс, которая снялась для журнала Bustle с небритыми подмышками, объяснила свое решение отказаться от удаления нежелательных волос на теле.