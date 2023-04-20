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11:21, 20 апреля 2023Культура

Жена фронтмена Imagine Dragons официально подала на развод

TMZ: жена фронтмена Imagine Dragons Дэна Рейнольдса официально подала на развод
Дэн Рейнольдс

Дэн Рейнольдс. Фото: Steve Marcus / Reuters

Жена фронтмена поп-рок-группы Imagine Dragons Дэна Рейнольдса, американская певица Айя Фолькман, официально подала на развод с музыкантом после того, как пара объявила о разрыве в прошлом году. Об этом пишет TMZ.

Согласно судебным протоколам, Фолькман подала в суд на расторжение брака, который длился более десяти лет, во вторник, 18 апреля, в Лос-Анджелесе, США. У пары четверо детей.

Предположительно, все это время Фолькман пыталась восстановить отношения с мужем. На данный момент Рейнольдс состоит в отношениях с актрисой Минкой Келли.

Ранее стало известно, что американская актриса Риз Уизерспун официально подала на развод с мужем Джимом Тотом после 12 лет брака. Актриса назвала непримиримые разногласия основной причиной развода.

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Варвара Кошечкина
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