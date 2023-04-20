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18:49, 20 апреля 2023Ценности

Мать обругали в сети за внешность ее 12-летней дочери в школе

Блогершу Тинк обругали в сети за рыжие волосы 12-летней дочери в школе

Кадр: @cherries_87 / TikTok

Блогершу Тинк (фамилия неизвестна) обругали в сети за внешность ее дочери Руби в школе. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 544,2 тысячи подписчиков.

Мать 12-летней девочки призналась, что разрешила ей покрасить волосы в яркий цвет. На размещенных кадрах дочь инфлюэнсерши с никнеймом cherries_87 предстала в школьной форме, состоящей из белой рубашки и черного низа. Помимо этого, Руби продемонстрировала свою прическу с короткими волосами рыжего цвета. «Ее внешний вид не влияет на качество полученных знаний. Кроме того, это довольно естественный оттенок», — пояснила блогерша в ролике.

Подписчики возмутились поступком матери в комментариях под постом. «Учителя будут недовольны», «Школа негативно отреагирует на такое», «Интересно, как в школе прокомментируют преображение ребенка», — написали они.

В декабре 2022 года мать научила дочь ходить в рваных джинсах в школу вопреки дресс-коду. Так, родительница посоветовала надевать под подобные вещи колготки телесного цвета.

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Екатерина Ештокина
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