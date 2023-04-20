Стюардесса разозлилась из-за уронивших еду пассажиров и захотела отменить рейс

Стюардесса Southwest Airlines отказывалась взлетать из-за рассыпавшегося между рядами риса

Стюардесса рейса Southwest Airlines разозлилась из-за пассажиров, уронивших еду в проходе салона самолета, и захотела отменить вылет. Фото рассыпавшегося между креслами риса распространилось в сети, об этом сообщает The Star.

По данным издания, кадр опубликовала в соцсетях одна из пассажирок самолета Дженнифер Шапер (Jennifer Schaper) незадолго до вылета. «Только что села в самолет и кто-то рассыпал еду. Стюардесса увидела и закричала: "Кто рассыпал рис?". Она ходит туда и сюда по проходам и отказывается взлетать, пока виновный не уберет беспорядок», — написала девушка.

Она отметила, что никто из пассажиров не признал вину. При этом Шапер поделилась, что люди в ее ряду, в том числе она, смеялись и вызвали подозрения у бортпроводницы. Позже девушка опубликовала еще одну запись, рассказав, что стюардесса сама почистила проход, однако была очень зла. Пассажирка в шутку назвала свой рейс «путешествием проклятых».

«Бортпроводница дала нам всем понять, что нас неправильно воспитали и она разочарована», — заключила автор публикации.

Ранее сообщалось, что стюардессы рейса United Airlines вынудили беременную пассажирку, путешествующую с двумя детьми, ползать на коленях по самолету, чтобы убрать рассыпавшийся попкорн. Об этом рассказал на своей странице в Twitter ее муж, заметив, что беспорядок в салоне самолета должны были убрать члены экипажа.