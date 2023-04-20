Сломавший 30 костей под снегоуборщиком звезда «Мстителей» вернулся к спорту

Сломавший 30 костей актер Джереми Реннер признался, что занимается спортом ради дочери

Попавший под машину-снегоуборщик и сломавший 30 костей 52-летний голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер вернулся к спорту после едва не стоившего ему жизни инцидента. Об этом сообщает People со ссылкой на пост в социальных сетях звезды.

Актер, исполнивший роль Соколиного Глаза в «Мстителях», показал, что снова начал поднимать тяжелые гантели и заниматься на велотренажерах. По словам Реннера, его мотивируют записки, которые оставляет на тренажерах десятилетняя дочь Ава Берлин. «Дочь вдохновляет меня. Она оставляет стикеры повсюду, чтобы я продолжал», — признался он.

В частности, на оставленных Авой Берлин записках написано: «Привет, красавчик» и «Просто продолжай бежать! Просто продолжай бежать!»

Ранее Реннер вернулся в больницу, чтобы навестить медперсонал, который спас ему жизнь. Он опубликовал в социальных сетях серию фотографий с медицинским персоналом Renown Regional Medical Center в Рино, штат Невада.