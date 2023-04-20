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06:53, 20 апреля 2023Мир

Названа причина нежелания Южной Кореи поставлять оружие Украине

Yonhap: Южная Корея не поставляет оружие Украине ради стабильности в отношениях с Россией
СюжетНаселение России:

Фото: Horst Galuschka / Globallookpress.com

Южная Корея не предоставляет Украине военную помощь ради стабильности в отношениях с Россией. Об этом сообщает газета «Ренхап» со ссылкой на источник в офисе президента страны.

Как отметил собеседник издания, в Южной Корее нет запрета на передачу оружия другому воюющему государству. «Мы не делаем этого потому, что (...) мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией», — пояснил он, при этом подчеркнув, что Сеул поддерживает международное сообщество ради защиты свободы украинского населения.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления президента Южной Кореи Юн Сок Еля о возможных поставках оружия на Украину. Она предупредила, что такой шаг ухудшит отношения между Сеулом и Москвой. «Любые поставки вооружений на Украину — откуда бы они не исходили — рассматриваем как откровенно враждебный антироссийский акт», — указала Захарова.

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Марина Совина
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