Попова заявила об усложнении ситуации с корью в России

Попова заявила об усложнении ситуации с корью в России, ее выявили в 44 регионах

Эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, случаи заболевания зарегистрированы в 44 регионах страны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует РИА Новости.

По словам руководителя федеральной службы, корь проявляется в локальных очагах, которые удается быстро купировать. Попова назвала корь хорошо изученным заболеванием, способом профилактики которого является вакцинация.

«Никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется в этой ситуации. Там, где они нужны — локальные, они принимаются и это проходит достаточно безболезненно и спокойно», — считает глава Роспотребнадзора.

12 апреля стало известно, что в Москве Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина перевели на дистанционное обучение на 21 день из-за выявленного у студента случая заболевания корью.

Как сообщил кандидат медицинских наук Николай Крючков, корь является крайне заразным инфекционным заболеванием, которое напоминает ОРВИ и грипп. Среди первых проявлений болезни специалист назвал высокую темперературу, конъяктивит, боли в мышцах и сильную резкую слабость и недомогание.